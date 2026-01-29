EL-Out besiegelt: Salzburg verspielt 2-Tore-Vorsprung bei Villa

Salzburg hat sich aus der Europa League verabschiedet. Die mit leisen Hoffnungen angereisten „Bullen“ unterlagen bei Aston Villa zum Abschluss der Ligaphase 2:3 (1:0), der Sprung ins Play-off blieb außer Reichweite. Karim Konate (33.) und Moussa Yeo (49.) brachten das Team von Thomas Letsch in Birmingham 2:0 voran. Der schon fix im Achtelfinale stehende Dritte der Premier League antwortete durch Tore von Morgan Rogers (64.), Tyrone Mings (76.) und Jamaldeen Jimoh-Aloba (87.).

Der schwierigste Gegner zum Abschluss konnte für Salzburg als Motto geltend gemacht werden. Der siebenfache englische Meister will heuer im Titelrennen der Premier League mitmischen. Das Ziel lautet ganz klar Champions League – notfalls auch über den Titelgewinn in der Europa League. Trainer Unai Emery unterstrich vor Anpfiff, dass man zeigen wolle, „wie wichtig der Bewerb für uns ist“. Er veränderte seine Elf dennoch, mit Rogers saß der wertvollste Spieler im Kader vorerst auf der Bank. Im Mittelfeld muss Emery derzeit verletzungsbedingt ohnehin adaptieren.

Salzburg mit Konate und Glück in 1. Minute

Bei den auf drei Zählern angewiesenen Salzburgern begann Konate erstmals seit seinem Kreuzbandriss im November 2024 wieder. Der anstelle des erkrankten Yorbe Vertessen aufgebotene Ivorer hatte in dieser Saison erst etwas mehr als eine halbe Stunde Spielzeit in den Beinen. Ansonsten setzte Letsch auf jene Elf, die zuletzt gegen den FC Basel überzeugt hatte.

Im altehrwürdigen Villa Park gab es für Salzburg nach nur 30 Sekunden den ersten Schreckmoment. Alexander Schlager ließ einen Fernschuss prallen, Harvey Elliott war zur Stelle, Schlager wehrte per Reflex und Glück mit der Fußsohle ab. Die Gäste schüttelten dies aber schnell ab und konnten ihrerseits gefährliche Vorstöße lancieren. Weltmeister Emiliano Martinez im Tor von Villa musste sich erstmals in der 20. Minute in Szene setzen. Soumaila Diabete zog zu mittig auf den Argentinier ab, den Nachschuss von Konate parierte Martinez ebenfalls.

Geschenk zur Salzburger Führung

Villa antwortete mit einer Druckphase, Salzburgs junge Viererkette machte den Raum vor Schlager jedoch dicht. Villas Edelfan Prinz William sah schließlich, wie sich Salzburg unter kräftiger Mithilfe des Gegners für die starke Leistung belohnte. Im Salzburger Pressing ließ sich der routinierte Tyrone Mings im eigenen Strafraum von Edmund Baidoo amateurhaft den Ball abluchsen, Konate verwertete mit etwas Zittern. Bei Villa musste Mittelstürmer Ollie Watkins dann verletzt vom Feld, Rogers kam in die Partie. Abgesehen von jener Chance in der 1. Minute fand Villa im Salzburger Strafraum bis zur Pause so gut wie nicht statt. Das Heimpublikum schien mit Pausenpfiff konsterniert.

Für den Torschützen war zur Pause Schluss. Konate blieb angeschlagen in der Kabine, Yeo übernahm. Salzburg fehlten nach dem Blick auf die übrigen Resultate neben entsprechender Schützenhilfe noch weitere Tore, um den Sprung unter die ersten 24 zu schaffen. Letschs Joker sollte rasch stechen. Yeo verwertete nach dem Querpass von Karim Alajbegovic mit der Ferse, Villas Defensive war nur Zuschauer.

Villa dreht Partie

Die individuelle Klasse von Rogers brachte Villa aber zurück. Der englische Internationale leitete seinen Treffer selbst ein und vollendete abgeklärt zum Anschlusstor. Das Publikum wachte auf, das Emery-Team legte nach und wirkte plötzlich wie verwandelt. Salzburg wankte gehörig – und kassierte eine Viertelstunde vor Schluss den Ausgleich. Der nach einem Eckball aufgerückte Mings war per Kopf noch vor Schlager am Ball und besserte seinen Fehler damit aus. Villa gab sich nicht zufrieden und setze weiter nach. Der eingewechselte Jimoh-Aloba sorgte mit seinem ersten Tor für Villa für die endgültige Wende. Salzburg beendete die Ligaphase mit sechs Niederlagen am Ende noch als 31.

(APA)/Beitragsbild: Imago