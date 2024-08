EL-Quali: So startet Rapid bei Trabzonspor

Nur noch eine überstandene Qualifikationsrunde trennt den SK Rapid vom fixen Erreichen einer europäischen Gruppenphase: Mit dem Gastspiel bei Trabzonspor, türkischer Ligadritter der vergangenen Saison, kommt auf die Hütteldorfer in der dritten Europa-League-Qualirunde aber eine knifflige Aufgabe zu.

Doch Rapid strotzt nach dem geglückten Ligastart gegen Sturm Graz sowie der erfolgreichen zweiten Qualirunde vor Selbstvertrauen und will sich in Trabzon zumindest eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel in der nächsten Woche erarbeiten. Trainer Robert Klauß setzt daher auf einige bewährte Kräfte.

So startet der SK Rapid:

Katzer über die Chancen von Rapid gegen Trabzonspor

Trabzonspor setzt indes auf einige international erfahrene Profis wie Ex-Atletico-Profi Stefan Savic und Rumäniens EM-Stammspieler Denis Dragus. Nicht im Kader steht jedoch Ex-Rapid-Profi Taxiarchis Fountas.

Die Startelf von Trabzonspor:

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.