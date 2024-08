Rapid besiegt Meister Sturm zum Saisonauftakt

Rapid ist am Sonntag mit einem verdienten 1:0-Heimsieg über Sturm Graz in die neue Saison der Fußball-Bundesliga gestartet.

Das Tor von Dion Beljo (30.) bescherte den Hütteldorfern vor 23.400 Zuschauern zudem den vierten Sieg im vierten Bewerbsmatch dieser Spielzeit und eine erfolgreiche Revanche für das am 1. Mai verlorene Cupfinale gegen den Doublegewinner, der die vergangenen drei Duelle mit Rapid allesamt gewonnen hatte.

Die Partie begann rasant, beide Teams suchten den schnellen Weg nach vorne und schreckten auch vor intensiven Zweikämpfen nicht zurück. Die besseren Chancen verzeichneten zunächst die Gäste: Mika Biereth verpasste eine Hereingabe von Dimitri Lavalee knapp (6.), Rapid-Goalie Niklas Hedl parierte einen Versuch aus der Distanz von Lovro Zvonarek (18.). In der 22. Minute rutschte Jonas Auer aus, Biereth bugsierte den Ball an Hedl vorbei, doch Serge-Philippe Raux-Yao grätschte spektakulär in den Schuss von William Böving aufs leere Tor.

Rapid mit den besseren Chancen

Effizienter präsentierte sich Rapid. Einen schönen Spielzug über Matthias Seidl und Guido Burgstaller schloss Beljo gekonnt zum 1:0 ab. Danach wurde Sturm vor dem Seitenwechsel nicht mehr gefährlich, doch auch Rapid hatte mit Ausnahme eines Weitschusses von Seidl neben das Tor nichts mehr zu bieten (45.+1).

Die zweite Hälfte begann mit einem Sitzer für die Hausherren – Seidl kam völlig frei zum Kopfball, traf das Kunstleder aber nicht richtig (47.). Eine knappe Viertelstunde später wurde ein Abschluss von Bendeguz Bolla von Sturm-Schlussmann Kjell Scherpen entschärft. In der 64. Minute scheiterte der für Beljo gekommene Furkan Dursun aus kurzer Distanz am Niederländer, der auch vier Minuten später gegen Dursun Sieger blieb.

In der 71. Minute wäre Scherpen geschlagen gewesen, der Treffer von Burgstaller wurde jedoch wegen einer haarscharfen Abseitsstellung des Kärntners aberkannt. Sturm hatte neuerlich Glück, als eine Flanke von Isak Jansson von der Torlinie an der Latten-Oberkante landete (79.). Zu diesem Zeitpunkt standen bereits Louis Schaub für Rapid und Otar Kiteishvili für die Grazer auf dem Platz, beide konnten allerdings keine wesentlichen Akzente setzen. Schaub hätte es Sekunden vor dem Schlusspfiff immerhin noch fast auf einen Assist gebracht. Nach seiner Vorlage für Dursun brachte der Stürmer das Kunststück zustande, knapp vor dem verwaisten Tor einen auf der Linie postierten Sturm-Verteidiger anzuschießen.

Sattlberger-Abgang so gut wie fix

Trotzdem hatte Grün-Weiß die Partie in der zweiten Hälfte komplett im Griff, ließ keine nennenswerte Chance mehr zu und lieferte damit eine erfolgreiche Generalprobe für das Drittrunden-Hinspiel der Europa-League-Qualifikation am Donnerstag bei Trabzonspor ab. Nikolas Sattlberger wird die Reise in die Türkei nicht antreten – der Mittelfeldspieler befand sich am Sonntag zu medizinischen Tests bei KRC Genk. Der offizielle Vollzug des Wechsels dürfte am Montag erfolgen, die Hütteldorfer dürfen sich wohl über rund 2,5 Millionen Euro freuen.

Sogar über zehn Millionen Euro könnte Sturm für Alexander Prass kassieren. Der ÖFB-Internationale stand am Sonntag nicht im Kader, er wird mit einem Transfer zu einem Club aus einer europäischen Top-Liga in Verbindung gebracht.

Alle Tore im VIDEO:

1:0 – Dion Beljo (30.)

(APA) / Bild: GEPA