Elfer gehalten: Lindner rettet Basel Punkt in Prestigeduell

Ein Remis im Prestigeduell mit einem österreichischen Matchwinner: ÖFB-Keeper Heinz Lindner rettete dem FC Basel mit einem gehaltenen Elfmeter einen Punkt gegen die Young Boys Bern.

Beim 1:1-Remis trat Ex-Altach-Profi Nicolas Ngamaleu für YB zum Strafstoß an – doch den Versuch in die linke Ecke per Flachschuss konnte der Basel-Schlussmann parieren, auch danach kassierten die Tabellenzweiten keinen Treffer mehr. Mit insgesamt sieben gehaltenen Bällen überzeugte Lindner als einer der stärksten Profis seines Teams.

Lachender Dritter nach der Punketeilung der Konkurrenz ist übrigens der FC Zürich, der mit fünf Punkten Vorsprung auf Basel als Winterkönig der Super League feststeht. Für Aufregung sorgte darüber hinaus eine Szene nach dem Basler Ausgleich in der 37. Minute: Beim Jubel wurde FCB-Spieler Pajtim Kasami von einem aus dem Berner Sektor geworfenen Feuerzeug im Gesicht getroffen, er setzte die Partie danach dennoch weiter fort.

PAOK-Legionäre siegen klar

Die ÖFB-Legionäre in Griechenland haben wiederum Grund zu jubeln: Das PAOK-Duo Thomas Murg sowie der eingewechselte Stefan Schwab siegten bei PAS Giannina deutlich mit 4:0. In Kroatien gewann Dinamo Zagreb ohne Ex-FAK-Profi Emir Dilaver bei Istra mit 2:0, bei den Gastgebern wurde der ehemalige Austria-Goalie Ivan Lucic kurz vor Schluss vom Platz gestellt.

