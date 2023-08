Elfmeter gehalten! Pentz avanciert bei Bröndby-Debüt zum Matchwinner

Ex-Austria-Torhüter Patrick Pentz hat bei seinem Debüt für Bröndby direkt überzeugt. Der 26-Jährige ÖFB-Teamgoalie hielt in der Schlussphase des Ligaspiels gegen Vejle BK einen Elfmeter und verwehrte dem Heimteam damit einen späten Ausgleich. Bröndby gewann das Spiel mit 1:0.

Zuvor hatte Bröndby-Stürmer Ohi Omoijuanfo das Gästeteam per Strafstoß mit 1:0 in Führung gebracht (74.). In der siebten Minute der Nachspielzeit wurde Vejle dann ebenfalls ein Elfmeter zugesprochen. Pentz war allerdings zur Stelle und hielt den ins rechte untere Eck platzierten Schuss von German Onugkha – und avancierte damit zum Matchwinner. Nach dem Spiel durfte sich der Keeper direkt vor dem Auswärts-Fanblock feiern lassen.

Bröndby-Fans feiern Pentz

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Bröndby steht nach sechs Spieltagen in der dänischen Liga mit vier Siegen und zwei Niederlagen auf Tabellenrang drei.

Bild: Twitter/X (@BrondbyIF)