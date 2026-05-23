Elfmeter-Krimi im Playoff: Ex-WSG-Profi Behounek steigt erneut in die Eredivisie auf

Raffael Behounek kehrt in die Eredivisie zurück! Der ehemalige WSG-Verteidiger schaffte mit Willem II erneut den Aufstieg in die höchste niederländische Spielklasse.

Im dramatischen Playoff-Finale setzte sich Willem II gegen den FC Volendam im Elfmeterschießen mit einem Gesamtscore von 4:3 durch.

Behounek absolvierte insgesamt 102 Pflichtspiele für die WSG Tirol, ehe es den 29-Jährigen im Sommer 2023 nach Tilburg zog. Dort zählt der Abwehrspieler mittlerweile zum Stammpersonal.