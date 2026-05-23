Fußball
Elfmeter-Krimi im Playoff: Ex-WSG-Profi Behounek steigt erneut in die Eredivisie auf
Raffael Behounek kehrt in die Eredivisie zurück! Der ehemalige WSG-Verteidiger schaffte mit Willem II erneut den Aufstieg in die höchste niederländische Spielklasse.
Im dramatischen Playoff-Finale setzte sich Willem II gegen den FC Volendam im Elfmeterschießen mit einem Gesamtscore von 4:3 durch.
Behounek absolvierte insgesamt 102 Pflichtspiele für die WSG Tirol, ehe es den 29-Jährigen im Sommer 2023 nach Tilburg zog. Dort zählt der Abwehrspieler mittlerweile zum Stammpersonal.
Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden:
Foto: IMAGO
La Liga
24.05.
Standing Ovations: Alaba nimmt bei Heimsieg Abschied von Real
La Liga
23:55
Lewandowski mit Abschiedstor – Affengruber bleibt mit Elche erstklassig
Formel 1
23:26
Doppel-Pole für Mercedes: Russell gewinnt Kanada-Qualifying vor Antonelli
Eishockey
22:48
Viertelfinal-Einzug vertagt: ÖEHV-Team verliert gegen Deutschland
2. Deutsche Bundesliga
22:28
Sky-Info: Fortuna Düsseldorf trennt sich von Sportchef Sven Mislintat
DFB-Pokal
21:58