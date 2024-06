Deutsche Bundesligaprofis sehen ÖFB-Team im EM-Favoritenkreis

In einer Abstimmung des Fußball-Fachmagazins „kicker“ haben die Profifußballer der deutschen Bundesliga über ihre EM-Favoriten abgestimmt. Das ÖFB-Team landete in der Umfrage mit 2,6 Prozent der Stimmen auf dem sechsten Platz von 24 Teilnehmern.

Topfavorit auf den EM-Titel ist demnach Gastgeber Deutschland, für den 40 Prozent der befragten Spieler stimmten. Dahinter folgen Frankreich (22,0 Prozent), England (15,4), Spanien (6,2), Portugal (3,5) und dahinter Österreich (2,6). Titelverteidiger Italien erhielt lediglich 1,3 Prozent der Stimmen.

Mit einem erneuten deutschen Vorrunden-Aus wie bei den blamabel verlaufenen Weltmeisterschaften 2022 in Katar und 2018 in Russland rechnen nur 2,6 Prozent der Profis. Fast drei Viertel der Erstliga-Spieler (71,8) sehen die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann mindestens im Halbfinale. Das Finale der am 14. Juni beginnenden EM findet am 14. Juli im Berliner Olympiastadion statt.

Für das ÖFB-Team beginnt die Europameisterschaft in Gruppe D am 17. Juni mit dem Spiel gegen Frankreich. Danach folgen die Duelle mit Polen (21. Juni) und der Niederlande (25. Juni).

