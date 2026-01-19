EM-Aus fix! Österreich-Sieg gegen Serbien zu wenig

Österreich besiegt im letzten Vorrunden-Spiel der Handball-EM Serbien mit 26:25, scheidet aber aus dem Turnier aus.

Es war nach zwei Pleiten der erste Erfolg bei dieser EM, für die Top 2 in Gruppe A reicht es jedoch nicht: Der Ausgang zwischen Deutschland und Spanien entscheidet darüber, ob man Dritter oder Vierter wird.

Das österreichische Team hätte für eine Rest-Chance auf die Hauptrunde einen Sieg mit zumindest vier Toren Differenz benötigt. Dennoch bleibt vor dem Duell zwischen den Gruppengegnern Deutschland und Spanien eine weitere Möglichkeit auf Gruppenrang drei bestehen. Dieser würde die Vorqualifikation für die WM 2027 ersparen. Während die Gruppen-Vierten bereits Mitte März in die Vor-Quali einsteigen müssen – im Falle Österreichs würde dies ein Hin- und Rückspiel mit Litauen bedeuten -, stehen die Dritten bereits im finalen WM-Playoff Mitte Mai.

Österreich leistet Deutschland EM-Schützenhilfe

Der deutschen Mannschaft von Alfred Gislason reicht gegen die nun bereits qualifizierten Spanier am Montagabend (20:30 Uhr) in Herning schon ein Remis, um nach dem Schock gegen Serbien (27:30) die zweite Turnierphase einzuziehen. Mit einem Sieg würde Deutschland sogar die optimale Ausbeute von 2:0 Zählern mitnehmen. Bei einer Niederlage wäre das Turnier für die DHB-Auswahl beendet.

Großer Kampf in enger Partie

Das ÖHB-Team startete gut und mit aggressiver Verteidigung in die Partie, eine 2:0-Führung war das Ergebnis. Der erste Gegentreffer fiel erst in der sechsten Minute. Doch auch die serbische Abwehr sowie Goalie Dejan Milosavljev zeigten ihre Qualitäten. So stand es nach zehn Minuten gerade einmal 3:3. Eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Lukas Herburger brachte Serbien 5:3 in Front. Doch die Romero-Truppe blieb dran und schaffte bei 9:7 bzw. 10:8 wieder einen Zwei-Tore-Vorsprung.

Ein doppeltes Überzahlspiel ließen die Österreicher allerdings durch Ungenauigkeiten im Abschluss und einem starken Milosavljev ungenutzt, wodurch der Gegner wieder Oberwasser bekam und mit einer 12:13-Führung in die Pause ging. Auch in der zweiten Hälfte blieb es eng, der Abnützungskampf wurde fortgesetzt. Keiner Mannschaft gelang es, sich abzusetzen. Lukas Hutecek und Co. lagen erstmals bei 22:20 mit zwei Treffern voran, auch weil Kreisläufer Tobias Wagner immer besser in Schwung kam und Keeper Constantin Möstl starke Paraden zeigte.

Vier-Tore-Vorsprung nötig zum Aufstieg

Ein Unterzahlspiel überstand Österreich unbeschadet, dafür nützte man im Anschluss eine eigene doppelte Überzahl und führte erstmals mit drei Toren (23:20). Sebastian Frimmel und Hutecek vergaben jeweils die Chance auf plus vier – ein Vorsprung, den man für einen allfälligen Aufstieg benötigte. Den Sieg ließen sich die ÖHB-Asse unter dem frenetischen Jubel vieler deutscher Fans – Deutschland hoffte seinerseits auf Schützenhilfe des Nachbarn – nicht mehr nehmen. Er fiel freilich nicht mehr hoch genug aus, auch weil Mykola Bilyk in der Schlussminute beim Stand von 26:24 vom Siebenmeter-Punkt nicht traf.

