EM-Check: Das ist ÖFB-Gruppengegner Frankreich

Das ÖFB-Team startet am Montag, den 17. Juni mit dem Gruppenspiel gegen Frankreich in die EM-Endrunde in Deutschland. „Les Bleus“ gehen wohl als einer der großen Favoriten ins Turnier, die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick steht gleich zum Auftakt vor einer Mammutaufgabe. Sky Sport Austria nimmt den ersten Gruppengegner Österreichs genauer unter die Lupe.

Nach dem Gruppenspiel gegen Österreich geht es für Frankreich vier Tage später mit der Partie gegen die Niederlande weiter, parallel trifft Österreich auf Polen. Am letzten Spieltag (25. Juni) geht es dann für Frankreich gegen Polen, Österreich muss gegen die Niederlande bestehen.

Die Spielorte

Anders als Österreich muss Frankreich in der Gruppenphase dreimal die Spielstätte wechseln. Das Duell gegen das ÖFB-Team findet in Düsseldorf statt. Während die Rangnick-Elf den Rest der Gruppe in Berlin zu Ende spielt, muss Frankreich an unterschiedlichen Orten antreten.

Der Frankreich-Kader

Die Equipe Tricolore hat wie schon bei vergangenen Turnieren einen hochkarätigen Kader. Angeführt von Neo-Real-Star Kylian Mbappe werden die Franzosen auch dieses Jahr wohl wieder um den Titel mitspielen. Dem 25-Mann-Kader von Trainer Didier Deschamps fehlen wohl nur PSG-Verteidiger Lucas Hernandez und Chelsea-Stürmer Christopher Nkunku. Einen Unterschied zu vergangenen Turnieren gibt es dennoch: Der ehemalige Teamkapitän Hugo Lloris wird nach seinem Rücktritt von Anfang 2023 nicht mehr im Aufgebot stehen.

So könnte Frankreich spielen:

Die Stars

Im hochkarätigen Kader Frankreichs ist es schwierig, einzelne Spieler herauszuheben. Dennoch überstrahlt einer wohl trotzdem alle: Kylian Mbappe ist das Um und Auf der französischen Offensive. Der Superstar hat erst vor wenigen Tagen seinen Wechsel zu Real Madrid komplettiert. Im Kader von Teamchef Deschamps gilt er als unantastbar. Außerdem gilt er als einer der besten Offensivspieler weltweit und führte die Equipe Tricolore seit dem Rücktritt von Lloris als Kapitän aufs Feld. Aber auch „Altstars“ wie Antoine Griezmann und N’Golo Kante lassen immer wieder ihre Weltklasse aufblitzen. Generell ist im Kader von Coach Deschamps kaum ein Spieler, der kein Potenzial zur Weltklasse hat.

Die Form

Die Deschamps-Elf hat in der EM-Qualifikation bereits aufgezeigt. Lediglich drei Tore kassierte Frankreich in der Quali für das Turnier in Deutschland. Auf Gruppengegner Niederlande trafen „Les Bleus“ schon im Rahmen der Qualifikation, zweimal blieb der Vizeweltmeister siegreich. In insgesamt acht Spielen gab es bei sieben Siegen nur ein Remis.

Frankreichs EM-Qualifikation im Überblick

Die Form in diesem Kalenderjahr ist allerdings noch ausbaufähig. In den bisher drei Testspielen 2024 überzeugte Frankreich nie voll. Gegen EM-Gastgeber Deutschland gab es auch die erste Niederlage des Jahres. Gegen Außenseiter Luxemburg gewannen die Vizeweltmeister mit 3:0 – gegen Kanada kamen Mbappe & Co. aber nicht über ein torloses Remis hinaus, bevor es nun zum EM-Camp nach Deutschland geht. Dort startet Frankreich eben am 17. Juni gegen Österreich ins Turnier.

Frankreichs bisherige Spiele im Jahr 2024 im Überblick

Bilder: Imago