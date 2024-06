EM-Check: Das ist ÖFB-Gruppengegner Polen

Das ÖFB-Team bestreitet am 21. Juni um 18:00 sein zweites Gruppenspiel bei der EM 2024 in Deutschland gegen Polen. Die Mannschaft rund um Barcelona-Star Robert Lewandowski gilt als „einfachster“ Gegner für Österreich in der schwierigen Gruppe D. Sky Sport Austria nimmt den zweiten Gruppengegner Österreichs genauer unter die Lupe.

Die Polen bestreiten ihr Auftaktspiel am 16. Juni gegen die Niederlande. Nach dem Österreich-Match am zweiten Spieltag geht es am dritten und letzten Gruppen-Spieltag (25. Juni) gegen EM-Favorit Frankreich.

Die Spielorte

Anders als Österreich muss Polen in der Gruppenphase dreimal die Spielstätte wechseln.

Der Kader von Polen

Das um und auf bei Polen ist weiterhin Robert Lewandowski, der die Mannschaft auch als Kapitän anführt. Der Kader von Trainer Michal Probierz umfasst 26 Spieler. Weitere bekannte Namen sind Juventus-Keeper Wojciech Szczesny, Verteidiger Jakub Kiwior von Arsenal oder Mittelfeldlenker Piotr Zielinski, der bei Napoli sein Geld verdient.

So könnte Polen spielen:

Die Stars

Der alles überstrahlende Star im Team der Polen ist noch immer Barcelona-Stürmer und Kapitän Robert Lewandowski. Tormann Wojciech Szczesny ist seit Jahren bei Juventus Turin eine fixe Größe. Dahinter kommen Spieler wie Jakub Kiwior von Arsenal oder Arkadiusz Milik, Stürmer von Juventus Turin. Die Mannschaft steht vor einem Umbruch, mehrere jüngere Spieler drängen sich auf.

Die Form

Polen konnte sich sein EM-Ticket erst im Elfmeterschießen im Playoff gegen Wales sichern. Zuvor setzten sie sich souverän mit 5:1 im Playoff-Halbfinale gegen Estland durch. In der Qualifikationsgruppe herrschte eine ausgeglichene Bilanz, drei Siegen standen drei Niederlagen und zwei Unentschieden gegenüber. In der Qualifikationsgruppe E belegte man hinter Albanien und Tschechien den dritten Rang. Der ehemalige portugiesische Europameister-Trainer Fernando Santos wurde im September 2023 nach nur sechs Spielen als polnischer-Teamchef entlassen. Auf ihn folgte der jetzige Coach Michal Probierz.

In diesem Kalenderjahr konnten Sie ein besseres Gesicht zeigen, man gewann alle zwei bisherigen Spiele im EM-Playoff. Beim Testspiel gegen die Ukraine konnte man mit einem 3:1 Sieg Selbstvertrauen tanken, musste aber Stürmer Arkadiusz Milik verletzt hergeben, der Mann von Juventus Turin fällt mit einer Knieverletzung für die gesamte EM aus. Das letzte Testspiel vor der EM gewannen die Polen zwar gegen die Türkei, aber Kapitän Robert Lewandowski musste in der 31. Minute verletzt ausgewechselt werden.

Bilder: Imago