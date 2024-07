EM-Finale in Gefahr? Kurioses „Ordner-Foul“ an Morata

Kuriose Szene mit gravierenden Folgen? Spaniens Kapitän Alvaro Morata wurde kurz nach Ende des EM-Halbfinales gegen Frankreich von einem ausgerutschten Ordner getroffen und humpelte danach merklich.

Kurz nach Schlusspfiff stürmte offenbar ein Zuseher zu den jubelnden Spaniern und sollte von den Ordnern gestoppt werden. Allerdings rutschte einer der Verantwortlichen am nassen Rasen aus und traf dabei Alvaro Morata unglücklich am Bein. Spaniens Kapitän ärgerte sich sichtlich über die Aktion und humpelte in den nächsten Momenten erkennbar in Richtung seiner Mannschaftskollegen.

🚨🇪🇸 Another pitch invader. Staff member slips and looks to have caused Morata some real discomfort. 🤕 pic.twitter.com/DiamGPM0IH — EuroFoot (@eurofootcom) July 9, 2024

Ob sich der Mittelstürmer tatsächlich verletzt hat oder ob die kuriose Szene ohne Folgen bleibt, steht derzeit noch nicht fest. „Es ist das Knie“, sagte Teamarzt Oscar Luis Celada, laut spanischen Medien war der Schlag aber wohl nicht schwerwiegend. Der Offensivspieler von Atletico Madrid humpelte anschließend zu seiner Mannschaft und posierte mit schmerzverzerrtem Blick für das Siegerfoto.

Spanien-Coach vorsichtig: „Müssen abwarten“

Nach SID-Informationen handelte es sich um einen Ordner des spanischen Verbandes, nicht vom europäischen Fußballverband UEFA. „Ich glaube nicht, dass es etwas Schlimmes ist. Er hat etwas am Bein. Aber wir müssen abwarten“, sagte Spaniens Trainer Luis de la Fuente.

Eine ähnliche Szene hatte sich schon in der Vorrunde nach dem Spiel zwischen Portugal und der Türkei (3:0) ereignet. Dort war ein Ordner, der Superstar Cristiano Ronaldo vor einem der vielen Flitzer im Stadion beschützen wollte, in Stürmer Goncalo Ramos gerutscht. Nach seinem schmerzhaften Sturz rappelte sich Ramos schnell wieder auf, warf dem Ordner einen bösen Blick zu – und humpelte anschließend vom Platz.

Wegen Mbappe-Foto: Flitzer sorgte für Unterbrechung

Während sich Morata im Turnier auch gegen harsche Kritik aus der Heimat behaupten musste, hatten auch die Ordner in München einiges zu tun. Ein Flitzer hatte davor kurzzeitig das EM-Halbfinale. Der Mann lief während der zweiten Halbzeit auf den Rasen, offensichtlich, um mit dem französischen Starspieler Kylian Mbappe ein gemeinsames Handyfoto zu machen. Beim Stand von 1:2 aus französischer Sicht war der Kapitän der Equipe Tricolore davon nicht besonders begeistert. Der Mann erreichte Mbappe aber, bevor die Ordner eingreifen konnten.

Eine Besonderheit: Die Bilder, wie der Fan von den Ordnungskräften vom Platz geführt wird, waren in verschiedenen Übertragungen zu sehen. Normalerweise werden solche Szenen im Bild der Europäischen Fußball-Union UEFA nicht gezeigt, um Nachahmer nicht zu animieren.

