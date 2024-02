EM-Generalprobe: ÖFB-Team fixiert Länderspiel-Doppel im Juni

Das Nationalteam hat den Testspiel-Fahrplan auf dem Weg Richtung UEFA EURO 2024 in Deutschland komplettiert.

In der finalen Phase vor dem Turnier empfangen Teamchef Ralf Rangnick & Co. am 4. Juni um 20.45 Uhr Serbien im Ernst-Happel-Stadion in Wien. Zum Abschluss geht es am 8. Juni um 18.00 Uhr auswärts in St. Gallen im letzten Härtetest vor der EURO gegen die Schweiz.

Im ersten EM-Spiel trifft das ÖFB-Team am 17. Juni auf Frankreich.