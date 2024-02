Darum ging ÖFB-Teamchef Rangnick auf Einkaufstour im Baumarkt

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat zu einer ungewöhnlichen Maßnahme gegriffen, um seine ÖFB-Kicker auf die im Sommer anstehende EM in Deutschland einzuschwören.

Dafür fuhr der Deutsche in Wien einige Baumärkte an, um eine ungewöhnliche Idee umzusetzen: „Wir haben überlegt, wie wir es schaffen, dass die Spieler mindestens ein Mal am Tag an die Euro und die Nationalmannschaft denken. Da kam uns die Idee: Österreich ist das Land der Berge, der Seen und auch irgendwie des Kletterns, dass wir einen Karabinerhaken besorgen“, sagte der Deutsche beim „Krone Leadership Day“ in Wien.

Rangnick: „Kenne jetzt fast alle Baumärlkte in Wien“

„Ich war mit meinen Assistenten dann in vier oder fünf verschiedenen OBI-Läden, ich kenne jetzt fast alle Baumärkte in Wien. Da haben wir dann 70 Karabinerhaken gekauft und sie mit den Namen der Spieler, dem Datum der EURO und der Umrandung von Österreich gravieren lassen. Ich habe dann jedem einzelnen Spieler diesen Karabinerhaken persönlich überreicht und ihnen nahegelegt – so mache ich es auch -, ihn als Schlüsselanhänger zu benutzen. So hat der Spieler mehrmals jeden Tag die Erinnerung im Kopf“, erzählte Rangnick weiter.

Das nächste Spiel für das ÖFB-Team steht am 23. März gegen die Slowakei an, drei Tage später geht es in in Wien gegen die Türkei. Im Juni stehen kurz vor EM-Start noch zwei Testspiele gegen Serbien (4. Juni) und die Schweiz (8. Juni) an.

Bild: GEPA