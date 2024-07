EM-Star im Barca-Visier

Nach einer bislang überaus starken EM ist Nico Williams in aller Munde. Der spanische Flügelkünstler hat auch das Interesse des FC Barcelona geweckt. Bekommt Trainer Hansi Flick seinen Wunschspieler?

Mit seinen Auftritten bei der laufenden EM hat sich Nico Williams ins Rampenlicht gespielt. Mit Spanien steht das 21-jährige Supertalent nach dem Sieg über Deutschland im EM-Halbfinale. Am Dienstag geht es in München gegen Mitfavorit Frankreich um den Einzug ins Endspiel. Und was passiert mit Williams nach dem Turnier?

Der Dribbelkünstler hat das Interesse des FC Barcelona geweckt. Bei den Katalanen steht er auf der Liste. Nach Sky Informationen ist Williams der Wunschtransfer von Barcas neuem Trainer Hansi Flick.

Hohe Ausstiegsklausel für Williams

Aktuell steht der Rechtsfuß bei La-Liga-Konkurrent Athletic Bilbao noch bis 2027 unter Vertrag. Der kleine Bruder von Klub-Urgestein Inaki Williams hat allerdings eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro in seinem Kontrakt verankert. Laporta: „Natürlich mag ich ihn sehr“

Barca-Präsident Joan Laporta berichtete zuletzt, dass Blaugrana den seit drei Jahren laufenden Konsolidierungsprozess nun abschließen wird und der Klub sich „eine Verpflichtung dieser Größenordnung leisten“ könnte. Dennoch muss Barcelona zunächst Einnahmen generieren, um letztlich einen Williams-Transfer zu realisieren.

„Natürlich mag ich ihn, ich mag ihn sehr“, sagte Laporta gegenüber Catalunya Radio, fügte aber an: „Hier müssen wir diejenigen arbeiten lassen, die die Verantwortung tragen. Deco (Anm.Red. Barcas Sportdirektor) arbeitet an den Verpflichtungen, die mit Flick besprochen wurden.“ Auch Dani Olmo von RB Leipzig hat Barca weiterhin im Blick.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago