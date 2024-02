EM-Teilnahme oder Cup-Titel mit Rapid? Seidl: „Hoffe, dass ich da jetzt keinen Rapid-Fan verärgere“

In der 217. Folge unseres Podcasts DAB | Der Audiobeweis haben Moderator Otto Rosenauer, Rapid-Vereinsredakteur Eric Niederseer & Sky-Experte Alfred Tatar mit SK Rapid-Profi Matthias Seidl über die Chancen auf den Titel im ÖFB-Cup und eine mögliche EM-Teilnahme mit dem ÖFB-Team gesprochen.

„Was nehmen sie lieber? Eine EM-Teilnahme oder den Cup-Titel mit Rapid?“ So lautete eine User-Frage an Matthias Seidl. „Ich glaube da kann ich nur irgendwen verärgern. Richtig schwierige Frage“, begann Seidl seine Antwort und fügte an: „Ein Cup-Titel für Rapid, wäre schon richtig schön und für Rapid ganz, ganz wichtig und auch für mich ein voller Erfolg.“

Bislang absolvierte der 23-Jährige drei Länderspiele für das Nationalteam unter Teamchef Ralf Rangnick. Auf eine Teilnahme bei der EM 2024 in Deutschland darf sich der gebürtige Salzburger berechtige Hoffnungen machen. „So ein großes Turnier zu bestreiten mit einer Nationalmannschaft ist glaube ich das größte Highlight. Darum würde ich da eher mit der EM gehen, obwohl ich hoffe, dass ich da jetzt keinen Rapid-Fan verärgere“, so der Mittelfeldspieler.

„Mit dem Cup-Titel die Saison abzuschließen, wäre schon richtig geil“

Mit Rapid kämpft Seidl aktuell um den Einzug in die Meistergruppe. Mit einem Sieg am Sonntag gegen Schlusslicht Austria Lustenau könnte man die Top sechs fixieren (ab 16 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass). „In der Meisterschaft wollen wir jetzt die Top sechs sichern und dann vorne angreifen. Da wollen wir uns dann so weit nach vorne arbeiten, wie es geht“, erklärte der Derbysieger.

Auch der Titel-Traum ist für Rapid noch am Leben. Im ÖFB-Cup steht man bereits im Halbfinale und trifft dort auf den DSV Leoben. „Cup-Finale und den Cup-Sieg würde ich auf jeden Fall nehmen und das ist auch das große Ziel. Das trauen wir uns auch auf jeden Fall zu und ist auch sehr realistisch. Es sind nur mehr zwei Spiele zu gehen, zwei Spiele richtig gute Leistung abliefern, zwei Spiele gewinnen und dann ist der Titel da. Ist nicht leicht, aber mit dem Cup-Titel die Saison abzuschließen, wäre schon richtig geil“, meinte Seidl im Podcast.