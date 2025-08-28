Emegha-Doppelpack! Gregoritsch-Premierentor für Bröndby zu wenig

Für Bröndby war der Premierentreffer von Michael Gregoritsch zu wenig.

Der ÖFB-Teamstürmer erzielte bei der 2:3-Heimniederlage der Dänen gegen Racing Strasbourg keine Viertelstunde nach seiner Einwechslung den letzten Treffer der Partie (85.).

Nach dem torlosen Hinspiel war dies zu wenig für den Einzug in die Ligaphase der Conference League. Ex-Sturm-Angreifer Emanuel Emegha bezwang Patrick Pentz in Bröndbys Tor zweimal.

ÖFB-Duo in Europa League

Ex-LASK-Keeper Tobias Lawal sowie der ehemalige Rapid-Mittelfeldmann Nikolas Sattlberger stehen hingegen in der Ligaphase der UEFA Europa League.

Mit dem KRC Genk verlor das ÖFB-Duo zwar das Rückspiel gegen Lech Posen mit 1:2 – beide kamen über die volle Distanz zum Einsatz. Das Hinspiel gewannen die Belgier jedoch klar mir 5:1, wodurch der Einzug in den Hauptbewerb gelang.

