Emma Spitz zu Gast bei „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ am Sonntag exklusiv bei Sky Sport Austria

„RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28" mit Emma Spitz am Sonntag ab 21:15 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1

In der kommenden Ausgabe von „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ trifft Kimberly Budinsky die aktuell erfolgreichste Golferin Österreichs, Emma Spitz.

Im Sporttalk erzählt die geborene Wienerin, wie sie zum Golf gekommen ist und von ihrem Weg vom Amateur- zum Profi-Level. Außerdem spricht sie über die Unterschiede zwischen beiden Levels sowie über ihre Zeit in den USA an der UCLA.

Spitz blickt zudem auf ihre bisherigen Karriere-Highlights zurück, thematisiert den mentalen Aspekt des Golfsports und verrät, wie sie mit Drucksituationen umgeht. Außerdem spricht sie über finanzielle Aspekte im Golfsport und über die generellen Unterschiede zwischen Frauen- und Männersport – auch im Golf. Abgerundet wird die Sendung durch persönliche Einblicke in ihr Leben.

Die halbstündige Sendung „RIESENrad“ mit Emma Spitz wird am Sonntag, 5. Oktober, ab 21:15 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

„Es lebe der Sport!“ – frei nach dem Motto von Reinhard Fendrich präsentiert Sky Sport Austria das Talkformat „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“. Bei Sky Sport Austria Moderatorin Kimberly Budinsky erzählen die Legenden und großen Persönlichkeiten des Sports ihre einmalige Lebensgeschichte. Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad. In einem zu einem Fernsehstudio umfunktionierten Waggon geben außergewöhnliche Sportgrößen exklusive Einblicke abseits der Sportarena und lassen die österreichischen Fans an den Höhen und Tiefen ihres Lebens teilhaben: Welche einschneidenden Erlebnisse haben sie geprägt? Welche Steine haben den Weg blockiert und welche persönlichen Hürden mussten sie überwinden?

Gastgeberin Kimberly Budinsky im Gespräch mit den Größen der Sportwelt

Die ehemalige Leistungsschwimmerin ist seit 2021 für Sky im Einsatz. Vor ihrem Sky Engagement präsentierte sie für Krone.TV Sport die Bundesliga-Analyse, das Wintersport-Format „Steilhang“ sowie das EM-Studio zur UEFA EURO 2020.