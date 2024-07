Emotionale Rede in der Kabine: So lief der traurige Kroos-Abschied

Die glorreiche Karriere von Toni Kroos ist mit der 1:2-Niederlage gegen Spanien zu Ende gegangen. Sky hat die deutsche Fußballlegende und die vielen emotionalen Abschiedsmomente nach Abpfiff einmal genau beobachtet.

Es war gegen 20:35 Uhr im Stuttgarter EM-Stadion, als ein lauter Pfiff ertönte, der eine ganze Nation in Trauer versetzte und gleichzeitig das Karriereende von einem der größten Fußballer der Geschichte besiegelte. Toni Kroos‘ letzte Aktion in seiner glamourösen Karriere sollte ein Freistoß sein, der vom spanischen Keeper Unai Simon abgefangen wurde und der gleichzeitig die letzte Szene des deutschen EM-Viertelfinales darstellte.

Übermannt von der Enttäuschung über das frühzeitige Ausscheiden ließ der Weltmeister und sechsfache Champions-League-Sieger kurz nach dem Schlusspfiff den Kopf hängen und trottete einige Meter alleine auf dem Feld umher, bevor sogleich einige Teamkameraden kamen, um Kroos zu trösten. Doch nicht nur die DFB-Stars um Thomas Müller, Niclas Füllkrug oder Joshua Kimmich kamen zum 114-fachen-Nationalspieler, sondern auch Dani Carvajal, Alvaro Morata, Joselu sowie weitere Spanier kamen und umarmten den Mittelfeldstrategen innig und herzlich.

Anerkennung der spanischen Fans für Kroos

Sichtlich enttäuscht verabschiedete sich der 34-Jährige im Anschluss von den Zuschauern in Stuttgart mit einer Ehrenrunde. Dass einer der Größten in der Geschichte des Sports die Fußballbühne verlässt, wurde daran deutlich, dass auch die spanischen Fans Kroos mit „Toni, Toni“-Rufen feierten und sich vor dem DFB-Star mit ihren Händen symbolisch verneigten. So mancher Fan reckte gar ein Schild mit der Aufschrift „Don Anton“ in die Höhe.

Um 20:47 Uhr gab der Ex-Real-Superstar schließlich sein letztes Onfield-Interview, wobei er von Reporterin Anna Kraft kurz vor dem Interviewstart abseits der Kameras ebenfalls herzlich gedrückt wurde. Kroos, der im Interview davon sprach, dass die Enttäuschung über das „Turnieraus aktuell überwiegt“ und ein „Traum geplatzt“ sei, ging anschließend in die Kabine und bedankte sich mit einer emotionalen Abschiedsrede beim Team, dem er aber auch sogleich Mut für die Zukunft machte, wie Joshua Kimmich und Julian Nagelsmann verrieten.

Die letzten Interviews als Profi

Nach der Kabinenansprache war bei Kroos dann erst einmal Familien-Zeit angesagt, so waren unter anderem seine Mutter, seine Frau und seine drei Kinder im Stadion. Um 21:54 Uhr kehrte er schließlich wieder zurück in die DFB-Kabine, doch ging nur zwei Minuten später wieder hinaus, um zwei Kinder mit einem Bild glücklich zu machen. Während in der Folge die meisten DFB-Spieler die Kabine nach und nach verließen, ließ Kroos sich etwas Zeit und kam erst um 22:14 aus der Kabine.

Mit langen warmen Umarmungen wurde der 34-Jährige schließlich gleich von mehreren Personen emotional vor der Kabine begrüßt und sprach einige Minuten lang nochmals über die verpasste Chance und seine Zukunft, bevor er zum nächsten Interview in der Flash-Zone ging. Sein letzter Medientermin war schließlich noch der Gang in die Mixed-Zone, wo er von dutzenden Journalisten begeistert in Empfang genommen wurde und zum letzten Mal in seiner Karriere Rede und Antwort als Fußballprofi stand.

Mit zwei Taschen in der linken Hand kam Kroos schließlich als einer der letzten gegen 22:30 Uhr am deutschen Bus an, der kurze Zeit später abfuhr und den erfolgreichsten deutschen Fußballer und den für Kimmich „größten Spieler, den Deutschland jemals hatte“ mit sich in die Stuttgarter Nacht nahm.

(skysport.de) / Bild: Imago