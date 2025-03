Emotionale Worte! Rose verabschiedet sich von RB Leipzig

Marco Rose hat sich mit emotionalen Worten von RB Leipzig verabschiedet. Der 48-Jährige wurde am vergangenen Sonntag entlassen.

Nach zweieinhalb Jahren hatten die Sachsen Rose als Trainer freigestellt. Nach der 0:1-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach zog RB die Reißlinie.

„Einmal Leipzig, immer Leipzig. Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens (Jean-Baptiste Massillon). Und ich bin mehr als dankbar liebe Fans, für das gemeinsam Erlebte und Eure außergewöhnliche Unterstützung für uns und mich in den letzten Wochen und Monaten. Verabschieden brauch‘ ich mich nicht, wir sehen uns im Stadion oder in der schönsten Stadt der Welt“, schrieb Rose eine Nachricht in den sozialen Medien über die Leipziger Accounts.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Am Mittwoch trifft Leipzig dann im ersten Spiel ohne Rose im Halbfinale im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart (ab 20 Uhr live auf Sky Sport UHD – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) an.

(Peer Kuni/skysport.de) / Bild: Imago