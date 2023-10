Ende der Transfer-Saga? Real-Vorstand kündigt Mbappe-Wechsel an

Nimmt die Transfer-Saga zwischen Kylian Mbappe und Real Madrid im kommenden Sommer endlich ein Ende? Ein Real-Vorstandsmitglied ließ mit spannenden Aussagen nun aufhorchen.

„Zinedine Zidane kam mit 29 Jahren, Mbappe wird mit etwa 25 Jahren kommen. Ihm bleiben noch viele Jahre mit uns“, sagte Jose Manuel Otero Lastres, der seit über 20 Jahren im Vorstand der Blancos sitzt, auf dem Twitch-Kanal von Remontada Blanca.

In den vergangenen Jahren war ein Wechsel des Superstars zu den Königlichen aus unterschiedlichen Gründen nicht zustande gekommen. Im abgelaufenen Transferfenster hätte der Deal laut Lastres jedoch „keinen Sinn gemacht“ – aus zwei Gründen.

Passt Mbappe besser zu Real als Haaland?

„Die Summe, die wir hätten zahlen müssen, um ihn ein Jahr früher zu bekommen, war verrückt.“ Mbappe hatte zwar die Möglichkeit, so Lastres, in diesem Sommer bei Real Madrid zu unterschreiben. „Um zu kommen, hätte er allerdings auf sehr hohe Prämien verzichten müssen, die er bereits mit Paris Saint-Germain vereinbart hatte“, sagte Otero.

Mbappes Vertrag in Paris läuft im kommenden Sommer aus – dann wäre der 24-Jährige ablösefrei. Trotz des Hin und Her in den vergangenen Jahren: „Real Madrid hat die Türen immer offengelassen“, macht Lastres klar.

Auch Erling Haaland war immer wieder mit den Madrilenen in Verbindung gebracht worden. Für Lastres passe Mbappe aber deutlich besser zu Real als Haaland. „Für den Norweger muss die ganze Mannschaft spielen, damit er trifft.“

(Red.)

Bild: Imago