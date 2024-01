Endspiel für Kovac: Hasenhüttl offenbar Nachfolge-Favorit

Drucksituation für Trainer Niko Kovac beim VfL Wolfsburg: Nach nur einem Sieg aus den letzten acht Pflichtspielen droht dem Ex-Bayern-Coach am Sonntag ein Endspiel gegen die TSG Hoffenheim. Ein österreichischer Ex-Bundesliga-Trainer gilt allerdings noch vor der Partie als möglicher Nachfolger.

Ralph Hasenhüttl soll bei den Norddeutschen bereits als potenzieller Nachfolger feststehen. Laut Informationen der „Bild“ soll Hasenhüttl bereits länger im Fokus der Wolfsburger stehen, Ende des Jahres und damit noch vor den letzten Resultaten sollen bereits erste Gespräche stattgefunden haben. Sollte es tatsächlich zur Rochade der beiden Ex-Salzburg-Spieler kommen, würde dies Hasenhüttls erste Trainerstation seit seinem Aus beim FC Southampton im November 2022 bedeuten.

In den letzten Monaten wurde der Ex-PL-Coach oftmals mit englischen und deutschen Mannschaften in Verbindung gebracht, so galt Hasenhüttl als Trainerkandidat in Hoffenheim sowie beim FC Everton. Im Sky-Interview vom Oktober des Vorjahres ließ er selbst eine Rückkehr ins Trainergeschäft offen: „Wenn die Lust wieder da ist, dann bin ich mir auch sicher, dass wieder eine Aufgabe kommt, die man sich vorstellen kann.“

Hasenhüttl im Oktober 2023: „Nicht so, dass man händeringend einen Job sucht“

