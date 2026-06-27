England muss vorerst auf Abwehrspieler James verzichten

England muss im abschließenden Gruppenspiel bei der Fußball-WM auf Außenverteidiger Reece James verzichten.

Der 26-Jährige vom FC Chelsea sei nicht mit nach East Rutherford gereist, sagte Trainer Thomas Tuchel vor der Partie am Samstagabend gegen den bereits ausgeschiedenen Außenseiter Panama (23.00 Uhr). James plagen muskuläre Probleme am Oberschenkel. Er hatte zuletzt nicht mit der Mannschaft trainiert, in den ersten beiden Gruppenspielen aber in der Startelf gestanden.