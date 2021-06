England-Special presented by Grill & Co

via

via Sky Sport Austria

Im dritten Gruppenspiel trifft England im Duell um den Gruppensieg auf Tschechien. Beweise jetzt dein Wissen über die Three Lions und gewinne einen von 3 Grillkursen inkl. 6 Gänge Menü für 2 Personen von Weber Original Store hosted by Grill & Co.

Am Gewinnspiel nehmen nur eingeloggte User teil. Um am Gewinnspiel teilzunehmen musst du dich in der Sky Community HIER registrieren.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Zudem zählt diese Wissens-Challenge zur Gesamtwertung im BATTLE-OF-FANS. Für die besten 25 User der Gesamtwertung gibt es tolle Preise zu gewinnen. Alle INFOS dazu findest du hier.