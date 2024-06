England stellt bei Sieg gegen Serbien neuen EM-Rekord auf

England stellt mit dem 1:0-Sieg gegen Serbien zum Auftakt der Europameisterschaft 2024 einen neuen Rekord auf. Als erste Mannschaft der Geschichte des Turniers bleiben die „Three Lions“ in fünf aufeinanderfolgenden Gruppenspielen ohne Gegentor.

Die Serie reicht bis zur Euro in Frankreich zurück. Letztmals kassierte England am 16. Juni 2016 beim 2:1-Sieg gegen Wales ein Gegentor in der Gruppenphase. Der ehemalige Real-Star Gareth Bale erzielte damals den Treffer.

EM 2016

Slowakei – England 0:0 (Torhüter: Joe Hart)

EM 2020 (2021 ausgetragen)

England – Kroatien 1:0 (Torhüter: Jordan Pickford)

England – Schottland 0:0 (Torhüter: Jordan Pickford)

Tschechien – England 0:1 (Torhüter: Jordan Pickford)

EM 2024

Serbien – England 0:1 (Torhüter: Jordan Pickford)

(red.) / Artikelbild: Imago