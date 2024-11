England trotz zahlreicher Absagen vor direktem Aufstieg

Die Fußball-Nationalmannschaft von England hat der personellen Absagewelle getrotzt und den direkten Aufstieg in die A-Liga der Nations League in der eigenen Hand.

Die zukünftige Mannschaft des deutschen Teammanagers Thomas Tuchel gewann am Donnerstagabend 3:0 (1:0) in Griechenland. Mit zwölf Zählern kletterten die Engländer damit an den punktgleichen Griechen vorbei auf Platz eins.

Stürmer Ollie Watkins (7.), der von Interimstrainer Lee Carsley überraschend den Vorzug vor Bayern-Star Harry Kane erhielt, brachte die Gäste in Führung. In der Schlussphase sorgten ein Eigentor von Griechenlands Torwart Odisseas Vlachodimos (78.) und ein Treffer mit der Hacke von Curtis Jones (83.) für die Entscheidung.

Damit geht es am letzten Spieltag der Gruppe B2 in einem Fernduell um Platz eins. England trifft am Sonntag auf den alten Rivalen Irland, Griechenland muss nach Finnland (beides 18.00 Uhr).

Tuchel startet England-Job erst im Jänner

Im Vorfeld der Begegnung hatte der verspätete Starttermin Tuchels mit der Nationalmannschaft für Unverständnis gesorgt, sah die englische Presse darin den Grund für das Fernbleiben zahlreicher Stars. Auch Kapitän Kane äußerte seine Enttäuschung über die zahlreichen Absagen – in Athen fehlte er in der ersten Elf.

Auf dem Feld begann England dann stark, nach einer tollen Kombination traf Watkins aus kurzer Distanz zur Führung. Auch in der Folge blieb der Vize-Europameister die bessere Mannschaft, verpasste es aber zunächst, für die Entscheidung zu sorgen. Und so blieben die Griechen lange im Spiel – bis ein Schuss von Jude Bellingham über den Pfosten und Vlachodimos‘ Rücken den Weg ins Tor fand. Kurz darauf erhöhte noch Jones sehenswert.

(SID) / Bild: Imago