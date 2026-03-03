England und Spanien zum Start der WM-Quali siegreich

Die englischen Fußball-Europameisterinnen haben die WM-Qualifikation nach leichten Anlaufschwierigkeiten mit einem Kantersieg eröffnet.

In Antalya/Türkei fielen am Dienstag sämtliche Tore beim 6:1 gegen die Ukraine nach der Pause, unter anderem traf Georgia Stanway von Bayern München doppelt.

Etwas mehr Mühe hatte am Dienstagabend in derselben Gruppe der Weltmeister: Spanien gewann letztlich auch durch zwei Tore von Claudia Pina (FC Barcelona) mit 3:0 (1:0) gegen Island.

Die Sieger der vier Gruppen der Liga A erhalten ein direktes Ticket zur WM 2027 in Brasilien, die übrigen europäischen Teilnehmer werden in Playoffs ermittelt. Am 14. April treffen England und Spanien in Wembley aufeinander.

(SID) / Bild: Imago