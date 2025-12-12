Englische Medien: Salah kehrt in Liverpools Kader zurück

Nach seinem brisanten Interview und der anschließenden Ausbootung kehrt Mohamed Salah offenbar in den Kader des FC Liverpool zurück.

Laut englischen Medien gehört der Ägypter zum Aufgebot des Meisters für die Partie am Samstag gegen Brighton and Hove Albion.

Sowohl die BBC als auch Sky UK berichten, dass die Entscheidung von Liverpools Teammanager Arne Slot getroffen wurde, um im besten Interesse des Vereins zu handeln. Am Freitag soll ein Gespräch zwischen Salah und dem niederländischen Coach stattgefunden haben, nachdem der Angreifer nicht im Kader für das Champions-League-Spiel bei Inter Mailand gestanden hatte. Seine Zukunft bei den Reds bleibt jedoch offen, nach der Partie gegen Brighton reist Salah mit Ägypten zum Afrika-Cup in Marokko.

In der Vorwoche hatte Salah zu einer bemerkenswerten Kritik ausgeholt („Es fühlt sich an, als hätte der Klub mich unter den Bus geworfen“) und seinen Abschied im Winter angedeutet. Zudem berichtete der 33-Jährige, dass er seine Eltern aufgefordert habe, zum Ligaspiel gegen Brighton zu kommen. Er wolle die Partie „genießen“, und er werde an der Anfield Road sein, „um mich von den Fans zu verabschieden. Ich weiß nicht, was danach passieren wird“.

Der dritterfolgreichste Stürmer der Klubgeschichte (420 Spiele, 250 Tore), der erst im April einen neuen hochdotierten Zweijahresvertrag unterschrieben hatte, wird schon länger mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.

Hamann über Salah: „Überhaupt kein Verständnis“

(SID) / Bild: Imago