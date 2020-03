Englischer Verband annulliert Saison in unteren Ligen

via

Für die englischen Fußballclubs in der siebenten Liga und den Spielklassen darunter ist die Saison mit sofortiger Wirkung beendet. Darauf verständigten sich der englische Fußballverband (FA) und das für die Wettbewerbe unterhalb der vierten Liga zuständige National League System (NLS), wie die FA am Donnerstag mitteilte.

Die Verantwortlichen reagierten damit auf die Coronavirus-Pandemie. In England ruht der Spielbetrieb derzeit wie den überwiegenden Mehrheit der europäischen Länder komplett. Alle bisherigen Ergebnisse der Saison 2019/20 sollen in den betroffenen Wettbewerben annulliert werden. Es gibt weder Auf- noch Absteiger. Wie mit der fünften und sechsten Liga umgegangen wird, soll so schnell wie möglich geklärt werden, hieß es.

