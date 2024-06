Entrup vor Transfer zu Ligakonkurrent

Maximilian Entrup steht vor einem Wechsel innerhalb der ADMIRAL Bundesliga.

Der 26-Jährige spielte sich mit einer starken Saison für den TSV Hartberg in den Fokus mehrerer Klubs im In- und Ausland. Nun soll die Entscheidung des ÖFB-Teamspielers auf einen Wechsel innerhalb Österreichs gefallen sein. Die Wiener Austria und der LASK sollen als aussichtsreiche Kandidaten für eine Verpflichtung des Offensivspielers gegolten haben.

Laut dem Transferexperten Fabrizio Romano soll ein Transfer zu den Linzern nun in der finalen Phase sein. Der LASK soll etwa 1,3 Millionen Euro für Entrup bezahlen, dieser soll in in der oberösterreichischen Landeshauptstadt einen Vertrag über fünf Jahre erhalten. Ein Medizincheck ist bereits nach der Europameisterschaft geplant – der Stürmer verweilt aktuell mit dem ÖFB-Team beim Turnier in Deutschland. Sky kann diese Informationen bestätigen. Der Deal ist aber noch nicht durch.

LASK gewinnt Rennen um Entrup

Neben dem LASK haben sich eben auch Austria Wien und mehrere italienische Klubs mit einer möglichen Verpflichtung von Entrup beschäftigt. Der 26-Jährige kam im vergangenen Sommer vom FC Marchfeld nach Hartberg und kam bewerbsübergreifend in 28 Pflichtspielen auf 16 Tore und vier Vorlagen.

(Red.) / Bild: GEPA