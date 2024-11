Entscheidung? Erste Titel-Matchball für Verstappen beim Grand Prix von Las Vegas live auf Sky

Formel 1 : Das komplette Rennwochenende in Las Vegas ab Donnerstagabend live, die Vorberichte am Sonntag ab 6:00 Uhr live auf Sky Sport F1

Das Sky Sport F1 Team am Wochenende im Einsatz: Sascha Roos und Sky-Experte Ralf Schumacher kommentieren, Sky-Experte Timo Glock und Moderator Peter Hardenacke berichten von der Strecke

Für ein besonderes Rennerlebnis: das komplette Rennwochenende ab Freitag in UHD/HDR sowie zahlreiche zusätzliche Perspektiven wie On-Board-Kameras, „Pitlane Channel“, „Data Channel“ und „Driver Tracker“

Juan-Manuel Fangio, Michael Schumacher, Sebastian Vettel und Lewis Hamilton: an diesem Wochenende könnte sich Max Verstappen in die Liste der Fahrer einreihen, die mindestens vier Mal in Serie Weltmeister wurden. In Las Vegas hat Niederländer den ersten Titel-Matchball. Die Ausgangslage ist klar: holt Verfolger Lando Norris am Sonntag nicht mindestens drei Punkte mehr als der Weltmeister, ist diesem der erneute Titel zwei Rennen vor Saisonende rechnerisch nicht mehr zu nehmen.

Unverändert eng bleibt es im Rennen um die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Nur 49 Punkte trennen das derzeit führende McLaren-Team vom drittplatzierten Titelverteidiger Red Bull Racing. Als Zweitplatzierte hat auch die Scuderia Ferrari noch alle Chancen auf den ersten Titel seit 2008.

Verstappen wieder Weltmeister? Die Entscheidung in Las Vegas live auf Sky

Ob Max Verstappen in Las Vegas seinen vierten WM-Titel feiert und wie es im Kampf um die Teamwertung weitergeht, erfahren die Fans am Wochenende live bei Sky Sport.

Ab Donnerstag ist Sky mit „Warm Up – Das Motorsport Spezial“ live dabei. Ab Freitag können Motorsportfreund:innen dann ab dem 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz am Sonntag alles live auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Moderator Peter Hardenacke berichtet gemeinsam mit Sky Experte Timo Glock von der Strecke. Sky Experte Ralf Schumacher und Sascha Roos kommentieren das Rennwochenende in Las Vegas.

Zusätzlich wird das komplette Rennwochenende von Freitag bis Sonntag auf Sky Sport UHD auch live in UHD/HDR angeboten.

Der Grand Prix von Las Vegas live auf Sky Sport F1

Donnerstag:

16:30 Uhr: „Warm Up – das Motorsport Spezial“ auf Sky Sport News

19:15 Uhr: Pressekonferenz Fahrer

Freitag:

3:15 Uhr: 1. Freies Training, auch auf Sky Sport UHD

5:30 Uhr: Pressekonferenz Teamchefs, auch auf Sky Sport UHD

6:45 Uhr: 2. Freies Training, auch auf Sky Sport UHD

Samstag:

3:15 Uhr: 3. Freies Training, auch auf Sky Sport UHD

6:30 Uhr: Qualifying, auch auf Sky Sport UHD

8:30 Uhr: Pressekonferenz Qualifying, auch auf Sky Sport UHD

Sonntag:

6:00 Uhr: Vorberichte, auch auf Sky Sport UHD

6:55 Uhr: Rennen, auch auf Sky Sport UHD

8:45 Uhr: Analysen & Interviews, auch auf Sky Sport UHD

9:30 Uhr: Pressekonferenz, auch auf Sky Sport UHD

10:00 Uhr: Ted’s Notebook: GP Las Vegas, auch auf Sky Sport UHD

