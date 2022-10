Entscheidung gefallen! Schalke findet Trainerlösung für Hertha-Spiel

via

Sky Sport Austria

Nach der Freistellung von Frank Kramer wird Assistent Matthias Kreutzer den Fußball-Bundesligisten Schalke 04 am Sonntag im wichtigen Spiel bei Hertha BSC (17.30 Uhr) als Interimstrainer betreuen. Dies teilte der Aufsteiger am Donnerstag mit.

„Das Trainer-Team angeführt von Matthias Kreutzer wird die Mannschaft in der kurzen Zeit, die zur Verfügung steht, bestmöglich auf das wichtige Spiel in Berlin vorbereiten“, heißt es in einem Statement der sportlichen Leitung: „Wir werden für die Entscheidung über die Neubesetzung auf der Position des Chef-Trainers im Sinne des Klubs alle Optionen, die sich uns auch kurzfristig bieten, intensiv prüfen. Das ist unsere Verantwortung gegenüber den 165.000 Mitgliedern und Millionen von Fans.“

Nach fünf Pflichtspiel-Niederlagen in Folge hatte sich der Tabellenvorletzte am Mittwoch von Kramer getrennt. Als Nachfolger wird unter anderem der ehemalige Bochum-Trainer Thomas Reis gehandelt.

