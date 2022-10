Entscheidung in Austin? So macht Red Bull den Konstrukteurstitel perfekt

via

via Sky Sport Austria

Max Verstappen steht bereits als Formel-1-Champion fest. Der nächste Titel könnte schon am kommenden Rennwochenende (21. bis 23. Oktober LIVE & EXKLUSIV auf Sky – streame das ganze Rennwochenende mit dem Sky X Traumpass) in Austin folgen.

Nach dem WM-Triumph von Max Verstappen steht für Red Bull auch der Gewinn des Konstrukteurstitels unmittelbar bevor. Die Österreicher führen die Wertung mit 619 Punkten souverän an. Verstappen und Teamkollege Sergio Perez haben sich einen komfortablen 165-Zähler-Vorsprung auf Verfolger Ferrari erarbeitet.

Rechenspiele zum USA-GP

Wann ist der Titel rechnerisch perfekt? Die beiden Red-Bull-Piloten benötigen nach Austin einen Vorsprung von 147 Punkten. Um aus eigener Kraft den Konstrukteurstitel vorzeitig einzufahren, müssen Verstappen oder Perez auf dem Circuit of the Americas gewinnen oder zusammen mindestens 26 Punkte einfahren. Bei den folgenden Szenarien wird Red Bull dementsprechend aus eigener Kraft bereits in Austin Konstrukteursweltmeister.

So sichert sich Red Bull aus eigener Kraft den Team-Titel

Verstappen oder Perez gewinnen in Austin (oder feiern sogar einen Doppelsieg) oder…

…Verstappen oder Perez wird in Austin Zweiter, der andere Fahrer wird mindestens Siebter oder…

…Verstappen oder Perez wird in Austin Zweiter, der andere Fahrer wird Achter und dreht zudem die schnellste Runde oder…

…Verstappen oder Perez wird in Austin Dritter, der andere Fahrer wird Vierter oder…

…Verstappen oder Perez wird in Austin Dritter, der andere Fahrer wird Fünfter und dreht zudem die schnellste Runde

Ferrari muss in Austin liefern

Bei allen anderen Szenarien müsste Red Bull auf Schützenhilfe von Ferrari hoffen. Denn sollten Charles Leclerc und Carlos Sainz selbst nicht zusammen mindestens 19 Punkte einfahren, würde Red Bull sogar ohne einen einzigen WM-Zähler in Austin den Konstrukteurstitel einfahren können.

So sichert sich Red Bull ohne einen eigenen Punkt den Team-Titel

Leclerc oder Sainz dürfen nicht in Austin gewinnen (oder sogar einen Doppelsieg feiern) und…

…Leclerc oder Sainz dürfen nicht Zweiter werden und dabei die schnellste Runde drehen, wenn der andere Fahrer ohne Punkt bleibt und…

…Leclerc und Sainz dürfen nicht Dritter und Achter werden und…

…Leclerc und Sainz dürfen nicht Vierter und mindestens Sechster werden…

…Leclerc und Sainz dürfen nicht Vierter und Siebter werden und dazu die schnellste Runde fahren und…

…Leclerc und Sainz dürfen nicht Fünfter und Sechster werden und dabei die schnellste Runde fahren

18-Punkte-Marke als Knackpunkt

In allen anderen Szenarien gilt: Sollten Verstappen, Perez, Leclerc und Sainz alle ins Ziel kommen und punkten, darf Red Bull nicht mehr als 18 Punkte auf das Ferrari-Duo einbüßen. Dann würden die Österreicher die acht Jahre lange Dominanz von Mercedes in der Team-WM brechen und nach 2010, 2011, 2012 und 2013 den fünften Konstrukteurs-WM-Titel der Teamgeschichte einfahren.

(skysport.de) / Bild: Imago