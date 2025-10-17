Entscheidung um Foda-Zukunft als Kosovo-Teamchef gefallen

Franco Foda hat seinen Vertrag als Teamchef der kosovarischen Nationalmannschaft gemeinsam mit seinem Trainerteam bis 2027 verlängert. Sollte sich der Kosovo für die Europameisterschaft 2028 qualifizieren, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr.

Sein Co-Trainer ist Adthe Nuhiu, der gleichzeitig auch als Co-Trainer beim SCR Altach tätig ist. Zu Fodas Trainerteam zählen auch Robert Ibertsberge rund Thomas Kristl. Zuletzt konnte die Auswahl des Kosovo gleich zweimal gegen Schweden gewinnen.

In der laufenden WM-Qualifikation liegt das Team derzeit auf dem zweiten Platz, drei Punkte hinter der Schweiz. Im abschließenden Gruppenspiel treffen die Kosovaren noch auf die Eidgenossen. Mit einem Punkt gegen Slowenien im nächsten Spiel könnten sie zumindest die Teilnahme an den Playoffs sichern.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(Red.) / Bild: Imago