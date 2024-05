Entscheidung gefallen: Kapitän Hierländer verlängert bei Sturm

Der SK Sturm hat den Vertrag mit Kapitän Stefan Hierländer um ein weiteres Jahr bis 2025 verlängert. Hierländer kam 2016 aus Leipzig nach Graz und absolvierte seither 278 Pflichtspiele in schwarz-weiß.

Geschäftsführer-Sport Andreas Schicker freut sich über die Verlängerung: „Stefan Hierländer ist ein Musterprofi und ein absoluter Führungsspieler innerhalb der Mannschaft. Er geht als Kapitän stets voran, ist ein Vorbild für unsere vielen jungen Spieler und zeigt sowohl am Platz, in den Trainings, wie auch mit seiner Einstellung und Professionalität außerhalb des Spielfelds was es heißt, das Wappen des SK Sturm auf der Brust zu tragen und zu repräsentieren.“

Stefan Hierländer über die Verlängerung: „Meine Verbundenheit mit dem Klub, der Stadt und den fantastischen Fans des SK Sturm muss ich nicht mehr erklären. Die vergangene Saison – mit dem überragenden Double – war die bisherige Krönung meiner Zeit beim SK Sturm, ich bin aber auch nach acht Jahren in Graz noch motiviert wie am ersten Tag, freue mich extrem auf die kommende Champions League-Saison und kann es jetzt schon kaum erwarten, mit dieser fantastischen Truppe in die nächste Saison zu gehen.“

