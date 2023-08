Entscheidung wohl gefallen: Buffon vor Karriereende

Der italienische Fußball-Torhüter Gianluigi Buffon wird seine aktive Spielerkarriere in diesem Sommer beenden. Mehrere italienische Medien berichten übereinstimmend, dass der 45-Jährige seine Entscheidung getroffen hat.

Demnach verhandle der Berater des Keepers in dieser Woche mit dem Zweitligisten Parma Calcio um eine Auflösung des Vertrages, der noch bis 2024 läuft. Den Berichten zufolge winkt Buffon künftig ein Job bei der Nationalmannschaft als Delegationschef. Jene Aufgabe hatte zuletzt Gianluca Vialli ausgeübt, ehe der Ex-Stürmer Anfang 2023 an einer Krebserkrankung starb.

Zuletzt spielte Buffon seit Sommer 2021 für Parma in der italienischen Serie B. Den Großteil seiner Karriere verbrachte der Keeper jedoch bei Juventus Turin. Mit der italienischen Nationalmannschaft gewann Buffon 2006 die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. In der Saison 2018/19 spielte der Torhüter für ein Jahr in Frankreich bei Paris Saint-Germain, bevor er wieder zu Juventus zurückkehrte.

Nach insgesamt 975 Pflichtspielen für seine Vereine wird Buffon seine Spielerkarriere nun in den nächsten Tagen beenden.

(APA/Red.) / Bild: Imago