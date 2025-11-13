Entscheidungsspiel um Aufstieg zwischen Zverev und Aliassime

Mit der Niederlage gegen Jannik Sinner wollte sich Alexander Zverev gar nicht lange aufhalten. „Ich blicke nach vorne“, stellte der Weltranglistendritte nach dem bitteren 4:6, 3:6 gegen den Südtiroler klar.

Kein Wunder: Am Freitag (nicht vor 20.30 Uhr) steht schließlich schon das gefühlte Viertelfinale gegen Félix Auger-Aliassime an.

Er habe im Duell mit dem Kanadier eine „sehr realistische Chance, das Halbfinale zu erreichen“, sagte Zverev: „Und das ist jetzt mein Hauptziel.“

Sinner bereits fix weiter

Vor dem dritten und entscheidenden Vorrundenspiel ist die Ausgangslage in der Gruppe klar: Sinner ist bereits für das Halbfinale qualifiziert, dessen Gegner Ben Shelton hingegen hat keine Chance mehr darauf, und so kämpfen Auger-Aliassime und Zverev im direkten Duell um das verbliebene Ticket für die Runde der besten Vier.

Auger-Aliassime hat Zverev zuletzt bei den US Open geschlagen und dem Deutschen ein Drittrundenaus zugefügt. Seinem Selbstvertrauen sei das natürlich dienlich, wie der Kanadier bemerkte: „Es ist natürlich besser, dass das letzte Match zu meinen Gunsten ausgegangen ist“, sagte er: „Aber er weiß, was er zu tun hat und ich weiß, was ich zu tun habe. Mal sehen, wer am Freitag sein Spiel besser umsetzen kann.“

Die Hoffnung darauf, dass dies Zverev sein könnte, ergibt sich vor allem aus dessen eigentlich starker Leistung gegen Sinner. Ein wenig seltsam und aus Zverevs Sicht bitter war diese fünfte Niederlage gegen den Südtiroler in Folge dahergekommen. Sieben Breakbälle erarbeitete er sich, aber Sinner ließ immer wenn es drauf ankam, gar nichts zu. Und Zverev haderte letztlich zu sehr mit seinem Schicksal.

Sky-Experte Philipp Kohlschreiber wollte Zverevs verpasste Chancen gegen Sinner deshalb auch nicht so schnell abhaken und legte den Finger in die Wunde: „Sinner hat gesagt, ‚in den wichtigen Momenten will ich es mir nehmen‘. Das ist eine Einstellung, die kann man zum Teil erlernen oder sich erarbeiten. Da muss Sascha ein bisschen mehr hinkommen“, forderte der Ex-Profi und warnte vor Auger-Aliassime. Der sei „einer der besten Hallenspieler nach Jannik Sinner“.

