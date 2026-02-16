„Enttäuschend und traurig“: Ebenbauer reagiert auf Derby-Vorfälle

Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer hat auf die Vorfälle in der Schlussphase des 348. Wiener Derbys reagiert.

„Es ist enttäuschend und traurig, dass nach einem Wiener Derby erneut nicht das sportliche Geschehen, sondern abermals Fanausschreitungen im Mittelpunkt stehen, sagte Ebenbauer über die Vorkommnisse am Sonntag in der Generali Arena.

Rapid-Fans „nun für längere Zeit“ nicht bei Auswärts-Derbys

Die Clubs und alle Beteiligten hätten die vergangenen eineinhalb Jahre daran gearbeitet, wieder stimmungsvolle Derbys mit Gästefans zu ermöglichen. „Im Fall des SK Rapid wird das nun für längere Zeit nicht der Fall sein“, sagte Ebenbauer, der außerdem meinte: „Diese inakzeptablen Vorfälle schaden dem gesamten österreichischen Fußball.“

Kurz vor Beginn der Nachspielzeit im 348. Wiener Derby sorgte die Fanszene der Hütteldorfer für eine Spielunterbrechung – und das ausgerechnet im ersten Wiener Derby mit Gästefans seit September 2024.

Rapid-Fans sorgen für Spielunterbrechung im 348. Wiener Derby

(Red./APA) / Bilder: GEPA