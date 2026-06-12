Kurz vor dem ersten Auftritt bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 gibt es für ÖFB-Gruppengegner Argentinien gute Nachrichten: Emiliano Martinez steht rechtzeitig wieder zur Verfügung. Der argentinische Verband bestätigte, dass der Stammtorhüter für das Auftaktspiel gegen Algerien am kommenden Mittwoch einsatzbereit ist.

Der 33-jährige Keeper von Aston Villa hatte sich im Europa-League-Finale gegen den SC Freiburg einen Fingerbruch zugezogen. Deshalb verzichtete das Trainerteam in den letzten beiden Vorbereitungsspielen vorsichtshalber auf einen Einsatz des Routiniers. An seiner Stelle standen Juan Musso und Geronimo Rulli im Tor.

Für die Albiceleste ist Martinez’ Rückkehr ein wichtiger Faktor. Der Schlussmann gehört seit Jahren zur absoluten Weltklasse und wurde 2023 sowie 2024 mit der Jaschin-Trophäe als bester Torhüter der Welt ausgezeichnet.

🚨🇦🇷 Emiliano Martínez recovers from injury and will be available for Argentina following tests in last 24h. Green light from the staff, as @gastonedul reports on TyC. pic.twitter.com/8P3aNJtYka — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2026

Martinez als tragende Figur im WM-Finale

Unvergessen bleibt vor allem sein Auftritt im WM-Finale 2022 in Katar. Gegen Frankreich verhinderte Martinez in der Verlängerung beim Stand von 3:3 mit einer herausragenden Parade gegen Randal Kolo Muani den möglichen Gegentreffer. Im anschließenden Elfmeterschießen setzte sich Argentinien durch und krönte sich zum Weltmeister. Martinez wurde danach als bester Torhüter des Turniers geehrt.

Auch bei den Copa-America-Titeln 2021 und 2024 war er eine zentrale Figur und erhielt jeweils die Auszeichnung als bester Torhüter des Bewerbs.

Wöber über ÖFB-Gruppengegner Argentinien: „Können sich warm anziehen“

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