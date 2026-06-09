Erfolgreiche WM-Generalprobe für Europameister Spanien

Auch ohne die Jungstars Lamine Yamal und Nico Williams hat Europameister Spanien im mexikanischen Puebla eine erfolgreiche Generalprobe für die Fußball-WM gezeigt.

Eine Woche vor seinem Auftaktspiel gegen Kap Verde schlug der Titelkandidat Peru 3:1 (2:0) und blieb dabei von weiteren Verletzungen verschont.

Die angeschlagenen Flügelstürmer Yamal (18) und Williams (23) reisten nicht mit nach Mexiko, sollen aber rechtzeitig zum Turnier wieder fit sein. Spanien startet seine Mission in Atlanta. Es trafen Mikel Oyarzabal (2.) und Pedri (32.), dazu unterlief dem peruanischen Torhüter Pedro Gallese ein Eigentor (53.). Stürmer Jairo Velez verkürzte später zum Endstand.

Nationaltrainer Luis de la Fuente tauschte im Spielverlauf seine komplette Mannschaft aus. Alejandro Grimaldo von Bayer Leverkusen, einziger Bundesligaprofi im Kader, kam in der zweiten Halbzeit. Spanien trifft bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada in Gruppe H neben Kap Verde auf Saudi-Arabien und Uruguay.

(SID) / Artikelbild: Imago