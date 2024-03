Erfolgreicher Meistergruppen-Start: Salzburg schlägt dezimierte Hartberger

Red Bull Salzburg hat die Tabellenführung im ersten Spiel der Meistergruppe verteidigt. Nach dem Sieg des SK Sturm in Klagenfurt zogen die Salzburger am Sonntagabend nach und gewannen ihr Heimspiel gegen den TSV Hartberg mit 5:1.

Die Treffer für die Mozartstädter erzielten Ratkov (28.), Bidstrup (45.+1), Fernando (51.), Gloukh (84.) und Koita (90.+2). Die Gäste aus Hartberg spielten seit der 22. Minute in Unterzahl. Ibane Bowat hatte nach Foul an Fernando und VAR-Check von Schiedsrichter Lechner die Rote Karte erhalten. In der Schlussphase konnte Hartberg-Kapitän Jürgen Heil zwischenzeitlich auf 3:1 verkürzen.

Rot statt Gelb: Hartberg nach VAR-Check nur noch zu zehnt gegen Salzburg

Hartberg startet mutig in die Partie

Dabei hatte die erste Offensivaktion der Partie den Hartbergern gehört. Die Steirer nutzten eine Umschaltsituation, Maximilian Entrup spielte Maximilian Fillafer frei, dessen Schuss aber für Salzburg-Goalie Alexander Schlager kein Problem darstellte (2.). Die Gastgeber wurden in der zehnten Minute erstmals gefährlich, als Hartbergs Schlussmann Raphael Sallinger bei einem Ratkov-Schuss per Fußabwehr zur Stelle war.

Die erste Weichenstellung Richtung Salzburg-Sieg erfolge in der 19. Minute. Die Oststeirer ließen sich auskontern, Bowat verlor als letzter Mann den Ball an Fernando und leistete sich danach ein Trikotvergehen, um den Brasilianer, der zuvor nach einer harten Attacke an Jürgen Heil ungeschoren davongekommen war, am Torabschluss zu hindern. Schiedsrichter Harald Lechner zeigte dem TSV-Verteidiger zunächst Gelb, ließ sich dann aber von den VAR-Bildern umstimmen und schloss Bowat wegen Torraubs aus.

Ratkov bricht den Ball für Salzburg

Spätestens ab diesem Zeitpunkt stand die Partie klar im Zeichen der Salzburger, die in der 28. Minute auf 1:0 stellten. Maurits Kjaergaard schlug eine optimale Freistoßflanke zur Mitte, Ratkov war per Kopf zur Stelle. Kurz vor der Pause legte Fernando im Strafraum für Bidstrup ab und der Mittelfeldspieler erhöhte mit einem platzierten Schuss auf 2:0.

Endgültig gelaufen war das Match bald nach Wiederanpfiff. Michael Steinwender schoss bei einem Klärungsversuch Heil an, von dem der Ball zu Fernando sprang – der Brasilianer ließ sich nicht lange bitten und sorgte für das 3:0. In der Folge ließ es Salzburg, abgesehen von einem Kopfball von Karim Konate an die Stange (71.), ruhiger angehen, was von den Hartbergern prompt bestraft wurde. Schlager konnte einen Schuss von Avdijaj nur kurz abwehren, Heil staubte ab.

In Gefahr geriet der Salzburger Sieg deshalb nicht mehr. Nach einigen vergebenen Chancen fixierten Gloukh mit einer sehenswerten Einzelaktion via Innenstange und Koita per Nachschuss den Endstand.

Alle Tore:

1:0 – Ratkov

2:0 – Bidstrup

3:0 – Fernando

3:1 – Heil

4:1 – Gloukh

5:1 – Koita

(APA)/Bild: GEPA