„Ergebniskrise“ – Ried-Trainer Heinle bleibt trotz Niederlagenserie optimistisch

via

via Sky Sport Austria

Die SV Ried kommt unter Trainer Christian Heinle nicht in Schwung. In elf Bundesligaspielen unter der Leitung des 37-jährigen Oberösterreichers konnten die Innviertler nur einen Sieg holen. Die 0:2-Auswärtsniederlage beim TSV Hartberg ist nun bereits die dritte Pleite in Folge. Heinle spricht im Sky-Interview weiter von einer „Ergebniskrise“ und erklärt, weshalb er seiner Mannschaft erneut „keinen Vorwurf“ machen kann.