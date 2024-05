Eriksen drei Jahre nach Herzstillstand wieder im EM-Kader

Christian Eriksen ist zurück auf der EM-Bühne. Der Mittelfeldstar von Manchester United steht im 26-köpfigen Aufgebot für das Turnier in Deutschland, das Dänemarks Fußball-Teamchef Kasper Hjulmand am Donnerstag bekanntgegeben hat.

Bei seinem bisher letzten EM-Einsatz 2021 war Eriksen im Auftaktspiel gegen Finnland (0:1) mit einem Herzstillstand zusammengebrochen. Seither spielt der 32-Jährige mit einem implantierten Defibrillator.

Im dänischen EM-Kader befinden sich mit dem Ex-Salzburger Rasmus Kristensen, zuletzt von Leeds United an AS Roma verliehen, und mit dem früheren Sturm-Graz-Angreifer Rasmus Höjlund auch zwei ehemalige Österreich-Legionäre. Speziell Höjlund gilt in der Offensive als Hoffnungsträger. Der 21-Jährige hat in der abgelaufenen Saison, seiner ersten in England, 16 Pflichtspieltore für Manchester United erzielt.

Dänemark trifft in der EM-Gruppe C auf Slowenien, England und Serbien. Beim vergangenen Kontinentalturnier 2021 war für den Europameister von 1992 erst im Halbfinale gegen die Engländer Endstation.

(APA/Reuters) / Artikelbild: Imago