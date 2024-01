Erkrankter Lamparter verpasst Bewerbe in Schonach

Weltcup-Titelverteidiger Johannes Lamparter ist eine Woche vor dem Nordic Combined Triple in Seefeld erkrankt und muss die beiden letzten Bewerbe vor dem Saisonhöhepunkt in Schonach auslassen. Der zweifache Saisonsieger laboriert an einem starken Husten.

Das Fehlen des Tirolers in Deutschland ermöglicht dem Gesamtweltcupführenden Jarl Magnus Riiber, seine aktuelle 200-Punkte-Führung vor Lamparter noch deutlicher auszubauen.

Lamparter: „Start macht so keinen Sinn“

„Ich habe jetzt schon ein paar Tage einen hartnäckigen Husten und deshalb nicht trainieren können. Ein Start in Schonach macht so keinen Sinn. Ich möchte mich in erster Linie auskurieren und den Fokus voll auf das Seefeld-Triple legen, das steht für mich an oberster Stelle“, sagte der im Vorjahr in Seefeld erstmals siegreiche Lamparter.

In seiner Abwesenheit ist Stefan Rettenegger im Schwarzwald, wo Regen der Strecke zugesetzt hat, der größte Hoffnungsträger für weitere ÖSV-Podestplätze. Der Salzburger war in dieser Saison schon dreimal Dritter und einmal Zweiter. Auch die Frauen bestreiten in Schonach zwei Bewerbe.

(APA) / Bild: GEPA