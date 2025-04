Erler/Frantzen scheitern in Barcelona im Halbfinale

Alexander Erler hat an der Seite des Deutschen Constantin Frantzen sein erstes ATP-Tour-Endspiel nach der Trennung von Lucas Miedler verpasst.

Der 27-jährige Tiroler und Frantzen verloren am Samstag beim ATP500-Tennisturnier in Barcelona im Halbfinale gegen die Briten Joe Salisbury/Neal Skupski mit 7:5,2:6,4:10. Auch in Buenos Aires und Acapulco war jeweils erst im Halbfinale Endstation für das österreichisch-deutsche Duo gewesen.

Grabher in Koper im Finale

Im slowenischen Koper ist die Ex-Weltranglisten-54. Julia Grabher auf ihrem langen Weg zurück nach einer Handgelenksverletzung nach ihrem ITF-Titel in Santa Margherita di Pula (ITA) am vergangenen Sonntag erneut in ein Endspiel eingezogen. Die Vorarlbergerin besiegte im Halbfinale des 60.000-Dollar-ITF-Turniers die topgesetzte Arantxa Rus (NED) 7:5,6:4. Holt sie am Sonntag den Titel, dann kehrt sie in die Top 250 zurück.

