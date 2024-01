Erler/Miedler besiegen Ofner-Doppel in Hongkong

Die als Nummer vier gesetzten Alexander Erler/Lucas Miedler haben am Neujahrstag beim ATP-Tennisturnier in Hongkong in Runde eins des Doppelbewerbes Landsmann Sebastian Ofner und dessen ungarischen Partner Fabian Marozsan mit 6:4,6:7(5),10:8 besiegt.

Ofner trifft am Dienstag zum Auftakt im Einzel um 7.00 Uhr MEZ auf den US-Amerikaner Mackenzie McDonald. Die Partie von Dominic Thiem in Brisbane gegen den Spanier Rafael Nadal ist nicht vor 9.30 MEZ angesetzt (live auf Sky Sport Tennis – streame mit dem SkyX-Traumpass).

Artikelbild: Imago