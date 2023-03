Erler/Miedler in Miami erstmals in 1000er-Bewerb dabei

Österreichs zukunftsträchtiges Männer-Tennis-Doppel hat nun erstmals gemeinsam auch die Hauptfeld-Startberechtigung für ein Masters-1000-Turnier.

Alexander Erler/Lucas Miedler rutschen in den Hauptbewerb des Großturniers in Miami (live auf Sky). Miedler hat sich kürzlich an der Seite von Cameron Norrie in Indian Wells die noch nötigen Punkte erspielt. Norrie hatte dann wegen Erschöpfung vor dem Doppel-Achtelfinale abgesagt und Miedler die Chance für weitere Punkte genommen.

Erler/Miedler hatten zuletzt auch ihr drittes Finale auf der ATP-Tour nach Kitzbühel 2021 und Wien 2022 gewonnen und in Acapulco triumphiert. Sie liegen im Ranking aktuell auf den Plätzen 42 und 43, im Race sind sie Zwölfte.

