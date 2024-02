Erler/Miedler müssen in Marseille aufgeben

Das österreichische Tennis-Doppel Alexander Erler/Lucas Miedler hat am Freitag beim Sandplatz-Turnier in Marseille (ATP250) im Halbfinale beim Stand von 2:4 im ersten Satz gegen die Finnen Patrik Niklas-Salminen/Emil Ruusuvuori aufgegeben.

Grund war eine bereits am Donnerstag zugezogene Schulterverletzung von Erler, die schlimmer wurde. Der Österreicher wird sich nun in Amsterdam einem MRT unterziehen und dann bezüglich eines Starts in Rotterdam entscheiden.

(APA)

Bild: Imago