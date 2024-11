Vor CL-Duell mit Sturm: Kriselnder BVB schlägt Leipzig

Trotz etlicher Ausfälle gewinnt Borussia Dortmund sein Heimspiel gegen RB Leipzig und nimmt damit vor dem Champions-League- Spiel gegen Sturm Graz auch Druck von seinem Trainer. Die Sachsen kassieren die erste Saisonniederlage in der Bundesliga.

Aufatmen bei Borussia Dortmund und Trainer Nuri Sahin. Mit dem fünften Sieg im fünften Heimspiel hat der kriselnde BVB beim 2:1 (1:1) gegen den Tabellenzweiten RB Leipzig und Ex-Trainer Marco Rose ein wichtiges Zeichen gesetzt.

Nach zuvor vier Auswärtsniederlagen am Stück sorgten Tore von Maximilian Beier (30.) und Serhou Guirassy (65.) erst einmal wieder für etwas Ruhe bei den stark ersatzgeschwächten Westfalen.

HIGHLIGHTS | Borussia Dortmund – RB Leipzig | 9. Spieltag

Sabitzer verletzt runter

Allerdings droht neues personelles Ungemach. Marcel Sabitzer musste verletzt vom Feld, und Linksverteidiger Ramy Bensebaini sah seine fünfte Gelbe Karte und wird die Liste der Dortmunder Ausfälle im nächsten Bundesligaspiel beim FSV Mainz verlängern.

Gegen Leipzig fehlten Sahin bereits zehn Profis. Auch am Dienstag in der Champions League gegen Sturm Graz dürften dem BVB noch zahlreiche Profis fehlen (das Spiel am Dienstag ab 20 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria oder im Stream mit dem Sky X-Traumpass).

(sport.sky.de)/Bild: Imago