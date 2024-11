„Bedeutet meistens nichts Gutes“: Erneute Sorgen um Sabitzer

ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer bleibt das Verletzungspech in dieser Saison treu. Nachdem sich der Mittelfeldspieler erst kürzlich von einer Rückenverletzung erholt hat, folgte am Samstagabend die nächste Blessur.

Beim 2:1-Erfolg des BVB im Spitzenspiel gegen Leipzig durfte Sabitzer von Beginn an ran und spielte eine unauffällige, aber solide Partie. Nach etwas mehr als einer Stunde der Schreckmoment: Sabitzer setzte sich auf den Rasen und hielt sich mit schmerzverzerrtem Gesicht die linke Wade.

Für Sabitzer ging es nicht mehr weiter, Youngster Ayman Azhil kam für ihn ins Spiel. Die Wade des 30-Jährigen wurde nach seiner Auswechslung einbandagiert. In den kommenden Tagen dürfte eine genauere Diagnose folgen, eine erneute Zwangspause droht.

Sahin gibt Sabitzer-Update

BVB-Trainer Nuri Sahin äußerte sich nach dem Spiel am Sky-Mikrofon zur Verletzung von Sabitzer.

„Er musste raus und wenn ‚Sabi‘ raus muss, bedeutet das meistens nichts Gutes. Der Muskel hat zugemacht“, sagte Sahin.

Sahin nach dem Sieg gegen Leipzig im Sky-Interview

Sabitzer-Ausfall fürs Nationalteam?

Sollte eine muskuläre Verletzung vorliegen, könnte es auch mit einem Einsatz für das Nationalteam in der Nations League eng werden.

In weniger als zwei Wochen absolviert Österreich seine beiden letzten Nations-League-Spiele in Kasachstan (14. November) und gegen Slowenien in Wien (17. November).

HIGHLIGHTS | Borussia Dortmund – RB Leipzig | 9. Spieltag

Bild: Imago