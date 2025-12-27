Erlösung für Wirtz: Erster Treffer für Liverpool
Erlösung in der 1585. Pflichtspielminute: Florian Wirtz hat sein erstes Tor für seinen neuen Klub FC Liverpool erzielt.
Der deutsche Fußball-Nationalspieler traf in seinem 23. Einsatz für die Reds zum zwischenzeitlichen 2:0 (42.) gegen die Wolverhampton Wanderers. Für das 1:0 hatte nur kurz zuvor der frühere Bayern-Profi Ryan Gravenberch (41.) gesorgt.
Wirtz hatte keinen leichten Start in Liverpool. In den vorherigen 16 Ligaspielen waren ihm zwei Vorlagen gelungen, nun nutzte er im 17. Premier-League-Einsatz nach starker Vorlage von Hugo Ekitiké seine Chance. Die Liverpool-Fans feierten ihr Team und Wirtz zu Beginn der Halbzeitpause mit lautem Applaus.
(SID)/Bild: Imago